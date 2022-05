Strage Texas, la scrittrice svela l’ipocrisia dei politici Usa: sopra al messaggio di cordoglio mette la cifra ricevuta dalla lobby delle armi (Di mercoledì 25 maggio 2022) l’ipocrisia messa a nudo sui social. Nel flusso incessante di dichiarazioni pubbliche di sdegno e tristezza per l’ultima, l’ennesima, Strage all’interno di una scuola americana, è stata la scrittrice Bess Kalb a cercare di far conoscere al suo pubblico su Twitter quali fossero i politici che stavano piangendo ‘lacrime di coccodrillo’. Così, ha raccolto una serie di messaggi di cordoglio pubblicati dai membri del Congresso Usa sul social e ha messo in evidenza quelli di coloro che, mentre esprimevano la propria vicinanza alle famiglie dei 19 bambini e dei due insegnanti uccisi all’interno della Robb Elementary School, a Uvalde, in Texas, vengono finanziati dalla lobby delle armi americana: la National Rifle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)messa a nudo sui social. Nel flusso incessante di dichiarazioni pubbliche di sdegno e tristezza per l’ultima, l’ennesima,all’interno di una scuola americana, è stata laBess Kalb a cercare di far conoscere al suo pubblico su Twitter quali fossero iche stavano piangendo ‘lacrime di coccodrillo’. Così, ha raccolto una serie di messaggi dipubblicati dai membri del Congresso Usa sul social e ha messo in evidenza quelli di coloro che, mentre esprimevano la propria vicinanza alle famiglie dei 19 bambini e dei due insegnanti uccisi all’interno della Robb Elementary School, a Uvalde, in, vengono finanziatiamericana: la National Rifle ...

