Strage in Texas, Papa Francesco: “Ho il cuore affranto”. La rabbia di Obama: “Il nostro paese paralizzato dalla lobby delle armi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’America e non solo sotto shock per la Strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni, Salvador Ramos. Un massacro che allunga la striscia di sangue negli Stati Uniti dove ci sono state più di 200 sparatorie di massa dall’inizio dell’anno. “Ho il cuore affranto per la Strage nella scuola elementare in Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire basta – ha detto Papa Francesco in un appello al termine dell’udienza generale – al traffico indiscriminato delle armi! Impegniamoci tutti perché tragedie così non possano più accadere” Anche il segretario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) L’America e non solo sotto shock per laalla scuola elementare di Uvalde, in. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni, Salvador Ramos. Un massacro che allunga la striscia di sangue negli Stati Uniti dove ci sono state più di 200 sparatorie di massa dall’inizio dell’anno. “Ho ilper lanella scuola elementare in. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e per le loro famiglie. È tempo di dire basta – ha dettoin un appello al termine dell’udienza generale – al traffico indiscriminato! Impegniamoci tutti perché tragedie così non possano più accadere” Anche il segretario ...

