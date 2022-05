Strage in Texas: 'Negli Usa atteggiamo bellicista e machista è considerato indispensabile' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Aumentare i controlli, ma non si è mai arrivati a discutere seriamente di mettere al bando le armi' ha dichiarato l'esperto di geopolitica che è cresciuto nel ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Aumentare i controlli, ma non si è mai arrivati a discutere seriamente di mettere al bando le armi' ha dichiarato l'esperto di geopolitica che è cresciuto nel ...

Advertising

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - MediasetTgcom24 : Strage Texas, procuratore di Stato: dobbiamo armare gli insegnanti #strageUvalde #joebiden #kenpaxton #stragetexas… - CarloCochetti : Gli usa basano la loro non etica sul principio calvinista ed evangelico di farsi ognuno i cazzi propri e di non i t… - corrini : RT @PegasoNero: @corrini Nella precedente strage, proponevo gli alunni. Di armare tutti gli alunni: #Texas -