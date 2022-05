Strage in Texas, lo sfogo di coach Kerr dell’NBA diventa virale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il tecnico di Golden State si è espresso in maniera perentoria Steve Kerr, allenatore di Golden State, impegnati nei playoff NBA contro Dallas non ha voluto parlare di basket. Impossibile ignorare quanto successo nella notte, italiana, in Texas a Uvalde, con l’ennesima Strage. Un 18enne ha fatto irruzione in una scuola uccidendo 19 bambini e due adulti. Un bollettino di guerra in un paese che da anni lotta con il programma del porto di fucili e pistole. Kerr in conferenza stampa ha la voce tremante, è infuriato per la situazione e parla a cuore aperto. “Da quanto sappiamo 14 bambini e un insegnante sono stati uccisi a 400 miglia da qui (il bilancio è salito poi a 19 bambini e 2 adulti, ndr). Negli ultimi 10 giorni, abbiamo avuto anziani neri uccisi in un supermercato a Buffalo, fedeli asiatici uccisi nel sud della ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il tecnico di Golden State si è espresso in maniera perentoria Steve, allenatore di Golden State, impegnati nei playoff NBA contro Dallas non ha voluto parlare di basket. Impossibile ignorare quanto successo nella notte, italiana, ina Uvalde, con l’ennesima. Un 18enne ha fatto irruzione in una scuola uccidendo 19 bambini e due adulti. Un bollettino di guerra in un paese che da anni lotta con il programma del porto di fucili e pistole.in conferenza stampa ha la voce tremante, è infuriato per la situazione e parla a cuore aperto. “Da quanto sappiamo 14 bambini e un insegnante sono stati uccisi a 400 miglia da qui (il bilancio è salito poi a 19 bambini e 2 adulti, ndr). Negli ultimi 10 giorni, abbiamo avuto anziani neri uccisi in un supermercato a Buffalo, fedeli asiatici uccisi nel sud della ...

