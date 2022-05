Strage in Texas, la rabbia del coach Nba Steve Kerr: “Usa ostaggio di senatori che mettono i loro interessi prima alla vita dei bambini” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sono stanco dei minuti di silenzio. Basta! Quando faremo qualcosa?”. L’allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, avrebbe dovuto parlare di basket prima della partita contro i Dallas Mavericks. Ma, durante la conferenza stampa, l’ex cestista – scosso e indignato – ha dedicato un discorso alla Strage nella scuola elementare di Uvalde, dove il 18enne Salvador Ramos ha aperto il fuoco uccidendo 21 persone, di cui 19 bambini. ““Da quando abbiamo finito la sessione di tiro 14 bambini e un insegnante (il primo bilancio, ndr) sono stati uccisi a 400 miglia da qui”, ha spiegato Kerr, che ha poi elencato omicidi più recenti avvenuti in California e nello Stato di New York. “Quando faremo qualcosa?”, ha urlato, sbattendo la mano sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Sono stanco dei minuti di silenzio. Basta! Quando faremo qualcosa?”. L’allenatore dei Golden State Warriors,, avrebbe dovuto parlare di basketdella partita contro i Ds Mavericks. Ma, durante la conferenza stampa, l’ex cestista – scosso e indignato – ha dedicato un discorsonella scuola elementare di Uvalde, dove il 18enne Salvador Ramos ha aperto il fuoco uccidendo 21 persone, di cui 19. ““Da quando abbiamo finito la sessione di tiro 14e un insegnante (il primo bilancio, ndr) sono stati uccisi a 400 miglia da qui”, ha spiegato, che ha poi elencato omicidi più recenti avvenuti in California e nello Stato di New York. “Quando faremo qualcosa?”, ha urlato, sbattendo la mano sul ...

