Strage in Texas, la polizia: "Prima di arrivare nella scuola, ha sparato alla nonna" (Di mercoledì 25 maggio 2022) "L'uomo armato ha sparato alla sua stessa nonna. A quel punto e' fuggito da quella residenza verso l'area in cui si trova la scuola, dove si e' schiantato il veicolo. Ed e' riuscito a entrare nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) "L'uomo armato hasua stessa. A quel punto e' fuggito da quella residenza verso l'area in cui si trova la, dove si e' schiantato il veicolo. Ed e' riuscito a entrare...

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - MediasetTgcom24 : Strage Texas, procuratore di Stato: dobbiamo armare gli insegnanti #strageUvalde #joebiden #kenpaxton #stragetexas… - LevantinoDario : RT @ilDocDiGi: L’emozionato discorso dell’allenatore dei Golden State Warriors dopo la strage in Texas - ladyviolettt : RT @parallelecinico: Ieri in Texas un ragazzo ha compiuto l'ennesima strage in una scuola americana, uccidendo 19 studenti e due insegnanti… -