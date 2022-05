Strage in Texas, il discorso accorato del senatore Usa ai propri colleghi: “Che stiamo facendo qui? Queste stragi succedono solo nel nostro Paese” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il senatore del Connecticut, Chris Murphy, lancia un appassionato appello alla Casa Bianca per dare il via ad un’azione concreta per prevenire ulteriori violenze negli Usa, dopo che un uomo armato di 18 anni ha ucciso 19 bambini e due insegnanti in una scuola elementare a Uvalde, in Texas. “Sono qui per mettermi letteralmente in ginocchio e pregare i miei colleghi: trovate una strada da seguire. Lavorate con noi per trovare un modo per approvare leggi che rendano tutto questo meno probabile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildel Connecticut, Chris Murphy, lancia un appassionato appello alla Casa Bianca per dare il via ad un’azione concreta per prevenire ulteriori violenze negli Usa, dopo che un uomo armato di 18 anni ha ucciso 19 bambini e due insegnanti in una scuola elementare a Uvalde, in. “Sonoper mettermi letteralmente in ginocchio e pregare i miei: trovate una strada da seguire. Lavorate con noi per trovare un modo per approvare leggi che rendano tutto questo meno probabile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

