Strage in Texas, i repubblicani non si fermano: «La soluzione migliore è armare gli insegnanti» (Di mercoledì 25 maggio 2022) La sparatoria di ieri, 24 maggio, nella scuola elementare Robb, a Uvalde, in Texas, ha sollevato per l’ennesima volta l’acceso dibattito tra democratici e repubblicani sulla necessità di imporre maggiori restrizioni sull’accesso alle armi. Ma i più alti rappresentanti del Texas, repubblicani, hanno subito messo in chiaro che non faranno alcun passo indietro nella difesa del secondo emendamento della Costituzione americana, che tutela il diritto al possesso di armi. Anzi: molti di loro hanno proposto di potenziare la sicurezza nelle scuole e armare gli insegnanti, affermando che limitare l’accesso alle armi non ha alcuna efficacia. La proposta dei repubblicani «Inevitabilmente quando c’è un omicidio di questo tipo, vedi i politici che cercano di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) La sparatoria di ieri, 24 maggio, nella scuola elementare Robb, a Uvalde, in, ha sollevato per l’ennesima volta l’acceso dibattito tra democratici esulla necessità di imporre maggiori restrizioni sull’accesso alle armi. Ma i più alti rappresentanti del, hanno subito messo in chiaro che non faranno alcun passo indietro nella difesa del secondo emendamento della Costituzione americana, che tutela il diritto al possesso di armi. Anzi: molti di loro hanno proposto di potenziare la sicurezza nelle scuole egli, affermando che limitare l’accesso alle armi non ha alcuna efficacia. La proposta dei«Inevitabilmente quando c’è un omicidio di questo tipo, vedi i politici che cercano di ...

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - MediasetTgcom24 : Strage Texas, procuratore di Stato: dobbiamo armare gli insegnanti #strageUvalde #joebiden #kenpaxton #stragetexas… - Chora_Media : In #Texas c'è stata una nuova #strage: un ragazzo è entrato in una scuola elementare e ha ucciso 19 bambini e due a… - notizieit : Nonostante l’ennesima strage in una scuola americana (quello di #Uvalde è il 4* massacro scolastico per numero di m… -