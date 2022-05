Strage in Texas, coach Nba sferza gli Usa: "Quando faremo qualcosa?" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il coach dei Warriors, si è rifiutato di parlare di basket e ha puntato il dito contro chi a Washington si rifiuta di votare leggi più severe sul controllo delle armi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildei Warriors, si è rifiutato di parlare di basket e ha puntato il dito contro chi a Washington si rifiuta di votare leggi più severe sul controllo delle armi

Advertising

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - ilpost : La strage nella scuola elementare in Texas - MinaA8I96793095 : RT @ImolaOggi: Dopo aver firmato la legge per inviare 40 miliardi di aiuti militari all'Ucraina, l'amico dell'uomo invisibile dice che biso… - carloboni83 : RT @parallelecinico: Ieri in Texas un ragazzo ha compiuto l'ennesima strage in una scuola americana, uccidendo 19 studenti e due insegnanti… -