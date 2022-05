Strage bambini Texas, le foto delle vittime: Xavier e Makenna avevano 10 anni, le due maestre amate da tutti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Xavier Lopez e Makenna Elrod avevano solo 10 anni, Uziyah Garcia addirittura otto anni. E ancora Amerie Jo Garza, Eliahana Torres e le due insegnanti Irma Garcia ed Eva... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 maggio 2022)Lopez eElrodsolo 10, Uziyah Garcia addirittura otto. E ancora Amerie Jo Garza, Eliahana Torres e le due insegnanti Irma Garcia ed Eva...

fanpage : #Texas, chi sono i bambini uccisi nella strage di #Uvalde - RaiNews : Un massacro insensato: Salvador Ramos è uscito di casa armato fino ai denti dopo aver mostrato su Instagram i fucili - Avvenire_Nei : Strage di bambini in una scuola elementare in Texas: 21 le vittime - quistis86 : RT @mmorphine_: Gli USA sono quel paese dove lottare contro l’aborto è di vitale importanza perché I FETI SONO BAMBINI ma allo stesso tempo… - massimo_san : RT @DomaniGiornale: ?? Papa Francesco: «Ho il cuore affranto. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e le loro famiglie. È tempo di dire… -