Steven Tyler in rehab, Aerosmith rimandano tour (Di mercoledì 25 maggio 2022) Las Vegas, 25 mag. (Adnkronos) - Aerosmith costretti a cancellare le date della loro residency a Las Vegas dopo che il frontman Steven Tyler si è ricoverato in una clinica di riabilitazione. La star, disintossicatasi da più di un decennio, ha avuto una ricaduta dopo aver assunto antidolorifici per un intervento chirurgico al piede. Il 74enne "è entrato volontariamente in un programma di trattamento per concentrarsi sulla sua salute e sul suo recupero", hanno detto i suoi compagni di band in una nota. Gli Aerosmith avrebbero dovuto iniziare i loro spettacoli intitolati 'Deuces Are Wild' il 17 giugno. La band ha spiegato che Tyler aveva subito un intervento chirurgico "per prepararsi allo show", ma che la "necessità di gestire il dolore" lo aveva portato a una ricaduta. Tutte le date di giugno e luglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Las Vegas, 25 mag. (Adnkronos) -costretti a cancellare le date della loro residency a Las Vegas dopo che il frontmansi è ricoverato in una clinica di riabilitazione. La star, disintossicatasi da più di un decennio, ha avuto una ricaduta dopo aver assunto antidolorifici per un intervento chirurgico al piede. Il 74enne "è entrato volontariamente in un programma di trattamento per concentrarsi sulla sua salute e sul suo recupero", hanno detto i suoi compagni di band in una nota. Gliavrebbero dovuto iniziare i loro spettacoli intitolati 'Deuces Are Wild' il 17 giugno. La band ha spiegato cheaveva subito un intervento chirurgico "per prepararsi allo show", ma che la "necessità di gestire il dolore" lo aveva portato a una ricaduta. Tutte le date di giugno e luglio ...

