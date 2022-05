Stelle cadenti, a breve una pioggia da record: la più intensa dell’ultimo secolo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un’intensa pioggia di Stelle cadenti quasi da record, potrebbe verificarsi nei giorni che ci separano dalla fine del mese. Si tratta di un evento che ovviamente sta catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori di tutto il mondo e che potrebbe avvenire di preciso durante le sere del 30 e 31 maggio. Stelle cadenti, 24/5/2022 – Computermagazine.itTutto merito di una cometa che si è “divisa” nel 1995 e che si sta ancora frammentando: secondo la Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, altri “pezzi” di questa stella, potrebbero ricadere sulla Terra e stiamo parlando precisamente di Tau Herculidis, fra i migliori spettacoli meteorici dell’anno. Nel dettaglio, come scrive MeteoWeek, i frammenti fanno parte della cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (SW3), individuata ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un’diquasi da, potrebbe verificarsi nei giorni che ci separano dalla fine del mese. Si tratta di un evento che ovviamente sta catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori di tutto il mondo e che potrebbe avvenire di preciso durante le sere del 30 e 31 maggio., 24/5/2022 – Computermagazine.itTutto merito di una cometa che si è “divisa” nel 1995 e che si sta ancora frammentando: secondo la Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, altri “pezzi” di questa stella, potrebbero ricadere sulla Terra e stiamo parlando precisamente di Tau Herculidis, fra i migliori spettacoli meteorici dell’anno. Nel dettaglio, come scrive MeteoWeek, i frammenti fanno parte della cometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 (SW3), individuata ...

Advertising

stelle_cadenti_ : RT @Edoenonsolo: - Ciaoooo Edo! - Ciao! - Ma ancora porti la FFP2? - Eh, sì. Al chiuso sì. - Come stai? Tutto bene? Hai preso il Covid? -… - atanasio_baffa : @Gatto_Silvy Non serve a nulla, i desideri delle stelle cadenti non funzionano?? - HappyIsToLove : L’anima è piena di stelle cadenti. Victor Hugo - infoitscienza : In arrivo una pioggia di stelle cadenti mai vista da un secolo - infoitscienza : Una nuova notte di San Lorenzo: il 30 maggio sarà pioggia di stelle cadenti -