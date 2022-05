Sport e cultura, Sannio meta dei podisti: ritorna DecoColle Marathon (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo due anni di stop dovuti all’emergenza covid-19, torna a svolgersi la DecoColle Marathon, gara podistica di 10 km che disputerà a Colle Sannita, domenica 29 maggio 2022 alle 10. La gara podistica, giunta quest’anno alla sesta edizione, organizzata dalla ProLoco guidata da Giovanni Colarusso con il patrocinio del Comune Di Colle Sannita, avrà inizio nella cornice del lago di Decorata (frazione di Colle Sannita), per arrivare poi al traguardo, fissato nel centro del borgo sannita. Nel corso degli anni numerosi atleti d’elite nazionali hanno affrontato la kermesse e anche quest’anno sono attesi allo start circa 300 atleti (tra competitivi e non). Nell’ultima edizione del 2019, a salire sul gradino più alto del podio è stato Ivan Di Mario (34’09”), seguito da Michele Gorrasi(34’44”) e Antonello Sateriale (35’07”). La ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo due anni di stop dovuti all’emergenza covid-19, torna a svolgersi la, garaca di 10 km che disputerà a Colle Sannita, domenica 29 maggio 2022 alle 10. La garaca, giunta quest’anno alla sesta edizione, organizzata dalla ProLoco guidata da Giovanni Colarusso con il patrocinio del Comune Di Colle Sannita, avrà inizio nella cornice del lago di Decorata (frazione di Colle Sannita), per arrivare poi al traguardo, fissato nel centro del borgo sannita. Nel corso degli anni numerosi atleti d’elite nazionali hanno affrontato la kermesse e anche quest’anno sono attesi allo start circa 300 atleti (tra competitivi e non). Nell’ultima edizione del 2019, a salire sul gradino più alto del podio è stato Ivan Di Mario (34’09”), seguito da Michele Gorrasi(34’44”) e Antonello Sateriale (35’07”). La ...

