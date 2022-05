Sparatoria scuola Texas | Biden | “Fermare lobby armi”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Almeno 19 bambini e due adulti sono stati uccisi nellaalla Robb Elementary School di Uvalde, in, avvenuta martedì. E’ quanto riporta la Cnn citando il Dipartimento di pubblica sicurezza del. Il sospetto autore della strage, un 18enne identificato come Salvador Ramos, è morto. Secondo le autorità, il giovane ha inoltre fatto fuoco contro la nonna prima delladi massa: la donna rimane ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Il 18enne, secondo i media Usa era armato con una pistola e un fucile. Il presidente Joe, in un discorso alla nazione dove ha parlato di “un altro massacro”, ha invitato gli Stati Uniti a “trasformare il dolore collettivo in azione politica” e ad agire. “Perdere un figlio è come vedersi strappare via un pezzo dell’anima”, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 15 i morti della sparatoria alla scuola elementare del Texas, di cui 14 studenti e un insegnante. Il killer è… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : Il senatore del Texas Roland Gutierrez ha detto che i ranger dello stato lo hanno informato che il bilancio della s… - Moixus1970 : RT @Adnkronos: Sparatoria scuola #Texas, uccisi almeno 19 bambini. Biden: 'Fermare lobby armi'. - MarracinoD : RT @gadlernertweet: Mi accuserete di antiamericanismo se avanzo il sospetto che il #Texas, con la sua folle libertà di girare armati e con… -

Il killer - 18 anni - è entrato in azione a Uvalde, sparando contro gli studenti e il personale della Robb Elementary. Da quanto emerge, è stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti. Per il ...Ennesima strage in unanegli Usa. Ad Uvalde, piccola località del Texas vicino a San Antonio uno studente 18 enne, Salvador Ramos, armato di fucili e pistola ha fatto irruzione nelladove aveva studiato, la Robb Elementary School ed ha fatto una vera e propria strage uccidendo 19 bambini ed un adulto. Questo un video in cui lo si vede aggirarsi armato nellaL’America sotto shock per la strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 ...Nuova strage in una scuola elementare negli Usa, a quasi dieci anni di distanza da quella che per prima violò l’innocenza dei bambini con una pioggia di piombo a Newtown in ...