Sparatoria a scuola in Texas: diciottenne uccide 19 bambini e 2 adulti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Diciannove bambini e due adulti, tra cui un insegnante. È il bilancio di una Sparatoria nella scuola elementare Robb Elementary di Uvalde, in Texas avvenuta per mano di un ragazzo di diciotto anni, Salvador Ramos. Stando alle prime ricostruzioni il giovane avrebbe prima sparato alla nonna di 66 anni ferendola gravemente, poi avrebbe avuto un L'articolo proviene da Inews24.it.

