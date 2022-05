“Sono terribili…”: l’annuncio di Ceferin mette a rischio l’Europeo per l’Italia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente dell’Uefa Ceferin senza giri di parole ha utilizzato parole poco lusinghiere nei confronti del movimenti calcistico italiano l’Italia, un anno dopo la vittoria dell’Europeo, si ritrova avvolta dalla seconda mancata qualificazione al Mondiale. Due fallimenti consecutivi, qualcosa che non era mai successo prima nella storia della Nazionale. Una debacle che invita a riflettere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente dell’Uefasenza giri di parole ha utilizzato parole poco lusinghiere nei confronti del movimenti calcistico italiano, un anno dopo la vittoria del, si ritrova avvolta dalla seconda mancata qualificazione al Mondiale. Due fallimenti consecutivi, qualcosa che non era mai successo prima nella storia della Nazionale. Una debacle che invita a riflettere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

osv_angelo : RT @direpuntoit: Euro 2032? Per il presidente #Uefa Aleksander #Ceferin, le infrastrutture in Italia sono 'terribili'. - direpuntoit : Euro 2032? Per il presidente #Uefa Aleksander #Ceferin, le infrastrutture in Italia sono 'terribili'. - LockRupert : @inca_sinato @fuffaspam @enricoruggeri Veramente il cretino patentato che giustifica le vacche e condanna i maiali… - ferrantelli94 : RT @marifcinter: Ceferin: 'La candidatura dell'Italia a Euro 2032? Ho parlato molto con Gravina, penso che l'Italia sia una nazione che viv… - ferraiolia : RT @marifcinter: Ceferin: 'La candidatura dell'Italia a Euro 2032? Ho parlato molto con Gravina, penso che l'Italia sia una nazione che viv… -

Giovedì 26 maggio Marino Magliani e Jana Karaiová aprono "Armonia. Narrazioni in Terra d'Otranto" a Presicce - Acquarica "Certo il mondo è sempre più in balia di terribili tempeste. Navighiamo spaesati e infiacchiti, ... All'origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia;... "Matilde Sorrentino denunciò i pedofili, uccisa per il suo coraggio" Lei, Matilde Sorrentino , con un coraggio raro lo aveva denunciato per pedofilia: i terribili abusi del rione dei Poverelli, a Torre Annunziata , a metà degli anni Novanta; bambini di ... sono state, ... "Certo il mondo è sempre più in balia ditempeste. Navighiamo spaesati e infiacchiti, ... All'origine ciuna madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia;...Lei, Matilde Sorrentino , con un coraggio raro lo aveva denunciato per pedofilia: iabusi del rione dei Poverelli, a Torre Annunziata , a metà degli anni Novanta; bambini di ...state, ...