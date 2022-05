Advertising

infoitinterno : Sono 22.438 i nuovi positivi al Covid, 137 decessi oggi - tusciaweb : Coronavirus, oggi in Italia 22mila 438 casi e 114 morti Roma – Coronavirus, oggi in Italia sono stati registrati 2… - Polidorox : @SkyTG24 COVID 19 25 MAGGIO 2022 16:48 Bollettino Covid Italia, oggi 22.438 contagi e 137 morti per Coronavirus: i… - glooit : Covid: sono 22.438 positivi, 114 le vittime nelle ultime 24 ore leggi su Gloo - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 22.438 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… -

Calano da29.875 a 22.i contagi registrati oggi in Italia, con il tasso di positività che dopo molto tempo scende ... dove in totale ora i pazienti370, in terapia intensiva +1, con dato ...AGI -22.i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 29.875 di ieri ma soprattutto i 30.408 contagi di mercoledì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante ...I guariti sono invece 43.145.A fronte di 238.993 tamponi effettuati, il tasso di positività scende al 9,4% (-1,7%). (askanews) – Sono 22.438 i nuovi casi di Covid-19 ufficialmente riscontrati oggi in ...I tamponi sono in tutto 220.034.869 - di cui 92.100.016 processati con test molecolare e 127.934.853 con test antigenico rapido -, in aumento di 220.101 rispetto al 24 maggio. La regione Friuli Venezi ...