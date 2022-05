Sonia Bruganelli, frecciata al veleno contro l’Isola dei famosi: “Ci hanno …” (Di mercoledì 25 maggio 2022) In queste settimane sta andando in onda il reality di Canale 5 l’Isola dei famosi, iniziato subito dopo il Grande fratello vip che quest’anno è durato ben 6 mesi. Sonia Bruganelli, dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini sembra che si sia dedicata a tanti altri progetti ma soltanto in questi giorni pare sia tornata a parlare. Proprio qualche giorno fa è andata in onda una nuova puntata de I libri di Sonia, su Mediaset Infinity e su tutti i canali Sdl Tv, con diversi ospiti quali Nicola La Gioia, Catena Fiorello e Roberto Cotroneo. Ebbene, nel corso di questa puntata Sonia sembra aver lanciato una stoccata all’Isola dei famosi e alla sua ex compagna d’avventura, ovvero Adriana Volpe. Ma cosa ha dichiarato nello ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 25 maggio 2022) In queste settimane sta andando in onda il reality di Canale 5dei, iniziato subito dopo il Grande fratello vip che quest’anno è durato ben 6 mesi., dopo la fine del reality condotto da Alfonso Signorini sembra che si sia dedicata a tanti altri progetti ma soltanto in questi giorni pare sia tornata a parlare. Proprio qualche giorno fa è andata in onda una nuova puntata de I libri di, su Mediaset Infinity e su tutti i canali Sdl Tv, con diversi ospiti quali Nicola La Gioia, Catena Fiorello e Roberto Cotroneo. Ebbene, nel corso di questa puntatasembra aver lanciato una stoccata aldeie alla sua ex compagna d’avventura, ovvero Adriana Volpe. Ma cosa ha dichiarato nello ...

