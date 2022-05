Sondaggi politici a confronto ultimi dati | FDI sempre primo | Lega in discesa

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Oggi riportiamo ideielettorali che sono stati estrapolati da Bidimedia effettuando una media ponderata di tutti irealizzati nelle ultime quattro settimane per avere un quadro chiaro e che rispecchi il più possibile le intenzioni di voto degli Italiani. Ebbene nell’ultimo mese possiamo dire che le forze sovraniste crescono, e soprattutto viene sancita la crescita di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che diventa ilpartito in Italia. Vediamo tutti iaggiornati ad oggi 25 maggio 2022.elettorali: Fratelli d’Italia e Meloni primi nella media ponderata Come abbiamo accennato poco fa, secondo glidi Bidimedia, ...

Advertising

Frankf1842 : RT @fanpage: #FratellidItalia è ancora saldamente al comando nelle intenzioni di voto degli italiani - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #FratellidItalia è ancora saldamente al comando nelle intenzioni di voto degli italiani - Antimbecilli : Sondaggi politici Swg, calo del centrodestra: malissimo la Lega - angiuoniluigi : RT @fanpage: #FratellidItalia è ancora saldamente al comando nelle intenzioni di voto degli italiani - fanpage : #FratellidItalia è ancora saldamente al comando nelle intenzioni di voto degli italiani -

... anche la sua 'web reputation' resta molto alta (parola di ricercatori interpellati), rispetto a quella di tutti gli altri leader. Effetto boomerang per Salvini e Conte nei. Resta ...Koulibaly possibile al Psg" Mathias Olivera, visite mediche terminate: ha lasciato Villa Stuart CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI neiÈ stato il leader degli ossimori, timido ma capace di un moderno rapporto col popolo. Fallì nel tentativo di riforma democratica del comunismo, lasciò una ...Si torna a parlare di sondaggi politici e lo si fa con le analisi effettuate dagli esperti di SWG per conto del Tg di La7. Quali sono le preferenze degli italiani in merito ai partiti politici