Advertising

MondoPalermo : #Palermo, Soleri: “I nostri tifosi meritano grandi soddisfazioni” - WiAnselmo : RT @Mediagol: Soleri: “A Palermo sono felice. Roma ha vinto la Conference? Qui siamo 5 romanisti” - Mediagol : Soleri: “A Palermo sono felice. Roma ha vinto la Conference? Qui siamo 5 romanisti” - zazoomblog : Feralpisalò-Palermo 0-3: Brunori Floriano e Soleri tris d’assi e dominio rosanero! - #Feralpisalò-Palermo #Brunori - ontoxy : RT @MondoPalermo: #Palermo Bello come il Sole(ri), il 3-0 rosanero è pura magia – VIDEO ?? -

... a sorridere è il, che ipoteca il passaggio all'ultimo atto battendo per 3 - 0 la FeralpiSalò in trasferta. In rete bomber Brunori, Floriano enei finali di primo e secondo tempo. ...- Doppio cambio per il: fuori Floriano e Lancini, dentroe Perrotta. 7 s.t. - MASSOLO PARA IL RIGORE A MIRACOLI. Brutto rigore battuto dal numero 9, che sceglie l'angolo sinistro ...Edoardo Soleri è Intervenuto nella conferenza stampa post-partita di Feralpisalò-Palermo. L’attaccante romano ha siglato il terzo gol dei rosanero con una prodezza al volo di rara bellezza. LEGGI ANC ...Serie C semifinale play-off. A Salò contro i Leoni del Garda le Aquile stavincono con tre splendidi gol. Rosanero imbattibili ...