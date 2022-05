“Sogni infranti” Guendalina Tavassi e gli altri | brutta sorpresa al ritorno dall’Isola dei Famosi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022), dopo aver concluso la sua esperienza all’Isola deiè arrivato il tanto atteso momento di prendere il volo verso casa, dal suo “cuore” e dai suoi figli. Per loro ha deciso di non accettare l’allungamento del reality show che, visto il successo, durerà un altro mese. “Buongiorno followers! Quanto mi siete mancati, non ho più voce come al mio solito – ha dettoprima del– Sono qua nella camera d’albergo, sto per partire sto per tornare, sono emozionatissima, non so neanche più come si usa questo telefono, ci sono filtri nuovi? Per ora ho solo mangiato e vomitato però chissenefrega, mangiare è bellissimo, la vita è meravigliosa”....