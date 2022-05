Snaitech | ad Schiavolin | ' in Bilancio sostenibilità 2021 innovazione e persone nostri punti forza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) -. Ma anche mercato regolamentato e. Sono i quattro pilastri deldiche, tra i principali operatori in Italia nel settore del gioco legale, presenta nell'ambito della 'Sustainability Week', un'intera settimana dedicata alla comunicazione, informazione e sensibilizzazione sui temi sostenibili per l'azienda, in programma dal 23 al 27 maggio. “Siamo giunti alla quarta edizione di 'Sustainability Week' - dice all'AdnKronos l'amministratore delegato di, Fabio- il nostro format speciale per parlare e confrontarci con tutti gli stakeholder sul nostro percorso di. E' ...