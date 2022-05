Sinner-Carballes Baena domani in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jannik Sinner se la vedrà contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena al secondo turno del Roland Garros 2022. L’altoatesino all’esordio ha fatto un sol boccone dell’americano Fratangelo, avversario che non poteva di certo impensierirlo più di tanto. Adesso l’asticella si alza leggermente. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sarà un avversario in grande fiducia dopo il trionfo al quinto set contro il tedesco Otte. L’iberico, inoltre, si è presentato a Parigi con una striscia aperta di cinque vittorie consecutive avendo conquistato il Challenger di Tunisi la scorsa settimana. Sinner partirà sicuramente favorito. Ciò nonostante qualche insidia gli si potrebbe presentare vista la grande regolarità da fondocampo di Carballes. L’azzurro deve ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jannikse la vedrà contro lo spagnolo Robertoal secondo turno del. L’altoatesino all’esordio ha fatto un sol boccone dell’americano Fratangelo, avversario che non poteva di certo impensierirlo più di tanto. Adesso l’asticella si alza leggermente. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sarà un avversario in grande fiducia dopo il trionfo al quinto set contro il tedesco Otte. L’iberico, inoltre, si è presentato a Parigi con una striscia aperta di cinque vittorie consecutive avendo conquistato il Challenger di Tunisi la scorsa settimana.partirà sicuramente favorito. Ciò nonostante qualche insidia gli si potrebbe presentare vista la grande regolarità da fondocampo di. L’azzurro deve ...

