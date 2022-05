Sinner: "Alcaraz, Musetti, che potenziale noi giovani!" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jannik Sinner, che battendo Fratangelo è passato al 2° turno del Roland Garros, vede grande potenziale in alcuni dei tennisti nati a partire dal 2000 come Alcaraz e Musetti. Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jannik, che battendo Fratangelo è passato al 2° turno del Roland Garros, vede grandein alcuni dei tennisti nati a partire dal 2000 come

Advertising

infoitsport : Roland Garros: in quota è sfida Djokovic-Alcaraz, Sinner lontano a 25 - Erminioottone00 : @ee24173417 Io questa mentalita’ in Sinner ancora non l’ho vista; contro quelli piu’ forti di lui sembra un bambino… - luigitesta1983 : @PitSam7 Lorenzo è un fuoriclasse della racchetta. Giocatore sublime nella varietà dei colpi e negli angoli di giro… - dalbertocarlos_ : @Noralust Eh ma la testa…io non ce lo vedo vincere 3 su 5 con Sinner o Alcaraz (per parlare dei pari età), magari u… - dalbertocarlos_ : @Sinnerista Alcaraz-Sinner in finale ed implode Twitter per la lotta fraticida con Latte. Purtroppo mentre Carlos a… -