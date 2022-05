Sindaco di Ercolano | “Giovani diversamente abili al lavoro”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Oggi scriviamo una bella pagina di integrazione dando forma e sostanza ad un progetto di inclusione sociale che prevede la possibilità a 20 ragazzidi partecipare ad un percorso formativo della durata di un anno presso gli uffici del Comune di. Sei ragazzi hanno già iniziato il loro percorso, altri 14 lo faranno nei prossimi mesi, e saranno di supporto all’ufficio turistico, ai servizi demografici, alle politiche sociali, ma anche nella segreteria del. Le diversità possono fare la differenza in termini di creatività, innovazione, produttività, sono una risorsa da valorizzare non solo per adempiere a obblighi normativi”. Lo sottolinea in una nota Ciro Buonajuto,die ...

... innovazione, produttività, sono una risorsa da valorizzare non solo per adempiere a obblighi normativi' - è quanto dichiara Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell'Anci.