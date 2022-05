Sindacati preoccupati per ospedale Aversa, sos letti e personale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – Desta preoccupazione nei Sindacati la situazione dell’ospedale Moscati di Aversa, “dove il mancato aumento dei posti letto complessivi, cui si aggiunge il difficile reclutamento di personale medico specialistico, soprattutto nel Pronto Soccorso, si ripercuotono inevitabilmente sulla qualità dell’assistenza sanitaria per i pazienti”. In una lettera inviata al sindaco di Aversa Alfonso Golia per il consiglio comunale straordinario di oggi vertente proprio sulle criticità del Moscati, i Sindacati Cgil-Funzione Pubblica, Fp-Cisl e Nursing Up, lanciano l’sos per una struttura sanitaria che riceve centinaia di migliaia di utenti non solo dal Casertano, ma anche dai comuni del napoletano, e chiedono un confronto con la direzione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Desta preoccupazione neila situazione dell’Moscati di, “dove il mancato aumento dei posti letto complessivi, cui si aggiunge il difficile reclutamento dimedico specialistico, soprattutto nel Pronto Soccorso, si ripercuotono inevitabilmente sulla qualità dell’assistenza sanitaria per i pazienti”. In una lettera inviata al sindaco diAlfonso Golia per il consiglio comunale straordinario di oggi vertente proprio sulle criticità del Moscati, iCgil-Funzione Pubblica, Fp-Cisl e Nursing Up, lanciano l’sos per una struttura sanitaria che riceve centinaia di migliaia di utenti non solo dal Casertano, ma anche dai comuni del napoletano, e chiedono un confronto con la direzione ...

