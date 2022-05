Simona Ventura, spunta l’intimissima foto di Maria De Filippi: pancia scoperta e top striminzito (Di mercoledì 25 maggio 2022) In queste ore è trapelata una foto inedita e molto privata che ritrae Simona Ventura e Maria De Filippi, insieme. Ecco qual è la foto-testimonianza di cui si parla. Un altro grande personaggio della televisione italiana, Simona Ventura ha appena concluso una meravigliosa stagione con il programma Citofonare Rai 2, accanto a Paola Perego, in attesa della prossima edizione in autunno. Attualmente si gode la sua famiglia e soprattutto la mamma che ha recentemente subìto un incidente. Simona Ventura e Maria De Filippi-AltranotiziaNel frattempo però, dall’ignoto è affiorato un raro scatto che raffigura lei e la sua collega in vesti completamente inedite. Un colpo ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) In queste ore è trapelata unainedita e molto privata che ritraeDe, insieme. Ecco qual è la-testimonianza di cui si parla. Un altro grande personaggio della televisione italiana,ha appena concluso una meravigliosa stagione con il programma Citofonare Rai 2, accanto a Paola Perego, in attesa della prossima edizione in autunno. Attualmente si gode la sua famiglia e soprattutto la mamma che ha recentemente subìto un incidente.De-AltranotiziaNel frattempo però, dall’ignoto è affiorato un raro scatto che raffigura lei e la sua collega in vesti completamente inedite. Un colpo ...

Advertising

serotoniride : pensando alla merenda in cui ricreerò la bowl pezzotta di ieri ma con l’aggiunta crunchy delle gocciole al caramell… - BarbaraBolpagn2 : @TizianaAnelli1 L'isola resta Simona Ventura !stupenda! Anche Alessia ho apprezzato ..ora sembra il gf in Onduras - CronacaSocial : Grande spavento per la nota conduttrice: la mamma è stata ricoverata in ospedale e lei ne ha parlato in un lungo po… - infoitcultura : Simona Ventura, la mamma in ospedale: 'Ringrazio tutto lo staff del Rizzoli' - infoitcultura : Simona Ventura, grande spavento per la conduttrice: 'Le si è rotto il femore' | La confessione -