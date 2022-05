Simon Yates si ritira al Giro d’Italia: puntava alla vittoria finale, saluta con 2 successi di tappa (Di mercoledì 25 maggio 2022) Simon Yates si è ritirato dal Giro d’Italia nel corso della diciassettesima tappa. Il britannico ha deciso di alzare bandiera bianca dopo essersi staccato prima che iniziassero le rampe più impegnativo del Vetriolo, prima vera salita di giornata e che anticipa il durissimo Menador. La frazione tra Ponte di Legno e Lavarone rappresenta il capolinea per il capitano del Team BikeExchange-Jayco. Il 29enne si era presentato ai nastri di partenza della Corsa Rosa con l’obiettivo di conquistare il Trofeo Senza Fine, ma dopo aver vinto la cronometro di Budapest le sue ambizioni si sono spente sul Blockhaus, dove ha accusato undici minuti di ritardo dagli altri uomini di classifica. Simon Yates è rimasto in gara e ha vinto con grande personalità la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022)si èto dalnel corso della diciassettesima. Il britannico ha deciso di alzare bandiera bianca dopo essersi staccato prima che iniziassero le rampe più impegnativo del Vetriolo, prima vera salita di giornata e che anticipa il durissimo Menador. La frazione tra Ponte di Legno e Lavarone rappresenta il capolinea per il capitano del Team BikeExchange-Jayco. Il 29enne si era presentato ai nastri di partenza della Corsa Rosa con l’obiettivo di conquistare il Trofeo Senza Fine, ma dopo aver vinto la cronometro di Budapest le sue ambizioni si sono spente sul Blockhaus, dove ha accusato undici minuti di ritardo dagli altri uomini di classifica.è rimasto in gara e ha vinto con grande personalità la ...

