Siamo talmente allo sbando che c’è chi spera nel governo Letta-Meloni

Si rimane spiazzati, se non sgomenti, sul futuro politico dell'Italia. Un vero rebus, un allineamento sconfortante di nodi e ipotesi che hanno le loro radici nel recente passato. Intanto sembra che due anni di pandemia siano un pallido ricordo, che no Vax e negazionisti siano state creature crudeli della fantasia giornalistica. Che la ripresa economica, quella del 2021 con il Pil cresciuto del 6%, sia stata un accidenti della storia. E non la voglia di riprendere a vivere e produrre come in un dopoguerra. Sembra che Mario Draghi sia un passeggero protagonista della politica italiana. Adesso che in una guerra vera Siamo finiti, l'economia si accartoccia di nuovo, gli equilibri geopolitici mondiali fanno paura ai mercati e alla gente comune. Le autocrazie provano (si illudono, speriamo) a dare la spallata finale alle democrazie liberali. E noi italiani abbiamo sempre ...

