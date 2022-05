“Siamo stati aggrediti”: Miriana Trevisan, momenti di terrore in strada. Minacce assurde – VIDEO (Di mercoledì 25 maggio 2022) momenti di panico per l’ex gieffina e valletta. Miriana Trevisan pochi minuti fa è stata brutalmente aggredita mentre si trovava impegnata in uno shooting. Attimi di puro terrore quelli vissuti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 25 maggio 2022)di panico per l’ex gieffina e valletta.pochi minuti fa è stata brutalmente aggredita mentre si trovava impegnata in uno shooting. Attimi di puroquelli vissuti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

reportrai3 : Abbiamo vaccinato tutta la popolazione pediatrica cubana a novembre, a metà mese abbiamo riaperto le scuole; la var… - fattoquotidiano : #edicola #25maggio @NicolaGratteri “Sono stati fatti degli errori e la magistratura non ha avuto il coraggio di aut… - Mov5Stelle : Siamo stati gli unici a schierarci contro quando Fratelli D’Italia voleva spendere 14 miliardi di euro per un riarm… - jesuismarcomars : @Gabrigrifo1 @Drake66010832 @MedBunker @LucioMalan Lo vogliamo dire o no che siamo stati fortunati perché anche con… - MarinaJu4ever : @robertorodi76 Quando la Roma in CL ha giocato e vinto contro il Barcellona ero contenta per loro ma dopo che noi,… -