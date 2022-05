Siamo i Casamonica | lo pestano davanti a moglie e figli e gli tagliano un orecchio

(Di mercoledì 25 maggio 2022) In arresto due esponenti del clan della Capitale, accusati di aver picchiato e sfregiato un 59enne egiziano nel corso di una lite per motivi di traffico

di aver agito con metodo mafioso, ostentando la propria appartenenza al claned utilizzando metodi intimidatori propri delle organizzazioni criminali, con un pestaggio scaturito per futili ...', poi l'incubo con un automobilista pestato davanti a moglie e figli. Quindi lo sfregio, con uno degli aggressori che gli ha tagliato parte dell'orecchio. Hanno un nome ed un volto ...In arresto due esponenti del clan della Capitale, accusati di aver picchiato e sfregiato un 59enne egiziano nel corso di una lite per motivi di traffico ...L’aggressione è avvenuta il 17 aprile. Ieri mattina la Squadra mobile ha arrestato due giovanissimi accusati di essere gli autori dell’aggressione ...