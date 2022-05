Serie A, un arbitro donna per la prossima stagione: chi è Maria Sole Ferrieri Caputi, 32enne di Livorno (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Serie A nella prossima stagione vedrà il debutto di un arbitro donna. Si tratta di Maria Sole Ferrieri Caputi , 32 anni, nativa di Livorno, che nel dicembre 2021 è diventata la prima donna di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022) LaA nellavedrà il debutto di un. Si tratta di, 32 anni, nativa di, che nel dicembre 2021 è diventata la primadi ...

repubblica : Maria Sole Ferrieri Caputi pronta a scrivere la storia: sarà la prima donna arbitro in serie A - MRBronson14 : RT @CalcioFinanza: Svolta in Serie A: Ferrieri Caputi sarà la prima donna arbitro nel massimo campionato - Dontlookback81 : RT @CalcioFinanza: Svolta in Serie A: Ferrieri Caputi sarà la prima donna arbitro nel massimo campionato - Tommy_Rabbit : Arriva il primo arbitro donna in serie A. Inutile protestare, avrà sempre ragione lei. - MarcoCamillieri : Arriva il primo arbitro donna in serie A. I cazzi saranno quando scoprirà che le guardalinee indossano il suo stesso vestito. -