Segrate: sabato 28 maggio apre il lido estivo della piscina comunale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prima apertura straordinaria per l’impianto di via Roma, totalmente riqualificato un anno fa, prima dell’inizio ufficiale della stagione estiva, previsto per il 10 giugno Leggi su 7giorni.info (Di mercoledì 25 maggio 2022) Prima apertura straordinaria per l’impianto di via Roma, totalmente riqualificato un anno fa, prima dell’inizio ufficialestagione estiva, previsto per il 10 giugno

