Secondigliano, controlli in fabbrica di borse da 2mila euro: scoperti 15 lavoratori a nero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una fabbrica a Secondigliano che fabbricava borse da più di 2mila euro usando lavoratori in nero. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro insieme ai colleghi di Napoli. Ad avere la peggio una 35enne, amministratrice dell’attività commerciale. Secondigliano, scoperta fabbrica di borse griffate con lavoratori in nero Dei 38 lavoratori trovati al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Unachevada più diusandoin. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro insieme ai colleghi di Napoli. Ad avere la peggio una 35enne, amministratrice dell’attività commerciale., scopertadigriffate coninDei 38trovati al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

