Sebastopoli | il furto del Cremlino nelle foto satellitari | occhio alle navi | che cosa state vedendo

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il piano di Vladimir Putin sarebbe cambiato. Il suo obbiettivo non sembrerebbe più quello di bombardare a tappeto le principali città dell'Ucraina ma ora lo zar mirerebbe a privare il Paese di Volodymyr Zelensky di tutte le risorse alimentari.La Cnn ha riferito che delle immaginimostrano il saccheggio di grano ucraino da parte dei militari russi. Le immagini sonoscattate sul porto di, in Crimea. Si possono infatti notare due, distinguibili per la bandiera russa, che e attraccano e caricano quello che sembrerebbe essere proprio il grano ucraino rubato. La Cnn ha specificato che è difficile avere la certezza di ciò ma, la Crimea annessa alla Russia, produce poco grano, mentre le regioni ucraine di Cherson e Zaporizhzhia sono ricche di culture, soprattutto a nord. Le ...

Advertising

Apollyneo : «Nuove foto satellitari del porto di Sebastopoli sembrano provare le accuse di #Zelensky sul progressivo furto di g… - silviuzzo2003 : @AnacletoOwl Caro Anacleto , come mai vista l’assoluta certezza del giornalista dell’avvenuto furto, non viene menz… -

Intanto un video pubblicato dalla Cnn mostra nuove foto satellitari del porto di, in ... Ilnon ha mai portato fortuna a nessuno". "Putin sta usando il tema alimentare come un'arma, l'...... la Russia continuerebbe a rubare il grano dell'Ucraina dal porto di, in Crimea. E' ... Ilnon ha mai portato fortuna a nessuno'. Nel corso della maratona informativa nazionale il ...Mosca ha bloccato i porti ucraini sul Mar Nero. E ora alcune foto satellitari potrebbero provare il saccheggio da parte dei russi. Le accuse dell'Europa e il rischio concreto di un peggioramento della ...Il primo treno merci con un carico di grano dall'Ucraina è arrivato in Lituania attraverso la Polonia. Ieri ha raggiunto la città di confine di Sheshtokai per poi proseguire verso il porto di Klaipeda ...