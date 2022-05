Scuole e studenti si mobilitano per lo "Ius Scholae" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Martedì 24 maggio Scuole e università d'Italia, la Rete per la riforma della cittadinanza insieme a studentesse e studenti con flash mob e striscioni hanno chiesto con forza una nuova legge sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Martedì 24 maggioe università d'Italia, la Rete per la riforma della cittadinanza insieme a studentesse econ flash mob e striscioni hanno chiesto con forza una nuova legge sulla ...

Advertising

fattoquotidiano : È per me una gioia sapere che gli studenti universitari e delle scuole superiori siano tra i lettori di questa rubr… - DiDimiero : Dopo le ultime stragi in scuole Usa con la morte di numerosi studenti e insegnati, eco il presidente Biden: 'Bisogn… - AbrilKMuvumbi : Il 25 maggio c'è la Capigruppo alla Camera. Studenti, scuole, associazioni, cittadini chiedono a gran voce: calenda… - ivonne69villa : RT @ComunediBergamo: “Di Difesa in Difesa”, dal 27 maggio una mostra fotografica sul sito UNESCO delle Opere di difesa veneziane realizzata… - valetafuni : Il 25 maggio c'è la Capigruppo alla Camera. Studenti, scuole, associazioni, cittadini chiedono a gran voce: calenda… -