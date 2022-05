Scuola, al nastro d’arrivo il progetto “Napoli tra Culti e Misteri” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sensibilizzare gli studenti al patrimonio culturale e artistico di Napoli per coinvolgerli utilmente in un’attività di promozione e valorizzazione dei beni presenti in città. E’ l’obiettivo del progetto “Napoli tra Culti e Misteri” che, nell’ambito del “Piano Triennale delle Arti”, ha coinvolto gli studenti del triennio del Liceo Classico “A. Genovesi” (Scuola capofila), dell’Istituto tecnico “G. Ferraris”, dell’Istituto Internazionale “M. Pagano” e dell’alberghiero “V. Veneto“, rispettivamente guidati dai presidi Vittorio Delle Donne, Saverio Petitti, Antonio Curzio e Olimpia Pasolini. Gli studenti del liceo Genovesi hanno ideato il percorso e realizzato le schede illustrative sui monumenti oggetto di studio (la Basilica di San Giovanni Maggiore, il Complesso Archeologico di San ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sensibilizzare gli studenti al patrimonio culturale e artistico diper coinvolgerli utilmente in un’attività di promozione e valorizzazione dei beni presenti in città. E’ l’obiettivo deltra” che, nell’ambito del “Piano Triennale delle Arti”, ha coinvolto gli studenti del triennio del Liceo Classico “A. Genovesi” (capofila), dell’Istituto tecnico “G. Ferraris”, dell’Istituto Internazionale “M. Pagano” e dell’alberghiero “V. Veneto“, rispettivamente guidati dai presidi Vittorio Delle Donne, Saverio Petitti, Antonio Curzio e Olimpia Pasolini. Gli studenti del liceo Genovesi hanno ideato il percorso e realizzato le schede illustrative sui monumenti oggetto di studio (la Basilica di San Giovanni Maggiore, il Complesso Archeologico di San ...

Advertising

lavocediasti : Giovedì taglio del nastro al Penna per la mostra 'Le Madri Costituenti' - AgenPolitica : SAN CIPRIANO PICENTINO. PER LA SCUOLA MEDIA TAGLIO DEL NASTRO: C’E’ ANCHE LA PALESTRA - LHNLZloveyou : ogni giorno quando torno a casa da scuola se non ho 'il mio vicino è un assassino' a nastro non mangio - pc_ste : RT @faberskj: Ascoltare i video che mi manda via whatsapp @BDoltri con l’iPhone connesso all’autoradio a palla davanti a una scuola ?? #da… - simonamancini24 : RT @faberskj: Ascoltare i video che mi manda via whatsapp @BDoltri con l’iPhone connesso all’autoradio a palla davanti a una scuola ?? #da… -