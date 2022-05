Scontri tra tifosi in Spezia-Napoli | il giudice sportivo chiude la curva A e il settore dei liguri

Advertising

fanpage : #ConferenceLeague La notte è stata all'insegna della follia, scontri tra tifosi, ci sono almeno 60 persone fermate,… - Radio1Rai : Notte di scontri e violenze a #Tirana, la capitale dell'Albania che stasera ospita la finale di Conference League d… - ignaziocorrao : Tenete questa gentaglia lontana dagli stadi, dal calcio, dallo sport e da qualsiasi evento. Mandateli in qualche d… - anteprima24 : ** Scontri tra tifosi in #Spezia-##Napoli, il giudice sportivo chiude la ... ** - enquirer29 : @Sisifo1900 @MauroVari Avete letto male: gli scontri sono tra tifosi del Feyenoord e tifosi con sequenze di cromoso… -

Conference League,polizia e tifosi olandesi/ Incidenti a Tirana, 8 fermi Si può naturalmente scommettere sul risultato esatto di Roma Feyenoord: il più probabile è un pareggio per 1 - 1 (...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Conference League,polizia e tifosi olandesi/ Incidenti a Tirana, 8 fermi ROMA FEYENOORD: LA RIVELAZIONE Nicola Zalewski merita certamente qualche ...Sanzioni attenuate per il fattivo comportamento di calciatori, tecnici e dirigenti per calmare gli animi e porre fine agli scontri». Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una ...Dopo l’aggressione di un bodyguard scelto dall’As Roma a un giornalista de Il Messaggero, nel corso di una cena di giocatori giallorossi, su questo sito avevamo scritto che se fosse ...