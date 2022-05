Scontri Spezia-Napoli, il Giudice Sportivo chiude per un turno la curva “Piscina” e la “Curva A” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per gli Scontri tra tifosi verificatisi prima, durante e dopo Spezia-Napoli, il Giudice Sportivo ha deciso di applicare il pugno duro. La Curva Piscina, dello Spezia, e la Curva A del Napoli saranno chiuse al pubblico per un turno di campionato. I due club, inoltre, sono condannati a pagare 30mila euro di multa, con diffida. La sanzione, specifica il comunicato, è attenuata dall’intervento di calciatori, tecnici e dirigenti, che in campo hanno provato a calmare gli animi per sedare gli Scontri. “Il Giudice Sportivo, considerato che, al 5° del primo tempo, i sostenitori della Soc. Napoli occupanti il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Per glitra tifosi verificatisi prima, durante e dopo, ilha deciso di applicare il pugno duro. La, dello, e laA delsaranno chiuse al pubblico per undi campionato. I due club, inoltre, sono condannati a pagare 30mila euro di multa, con diffida. La sanzione, specifica il comunicato, è attenuata dall’intervento di calciatori, tecnici e dirigenti, che in campo hanno provato a calmare gli animi per sedare gli. “Il, considerato che, al 5° del primo tempo, i sostenitori della Soc.occupanti il ...

Advertising

tuttonapoli : UFFICIALE - Scontri La Spezia, stangata Giudice: chiusa un turno Curva A e 30mila euro ammenda per il Napoli - ubernograzie : Scontri tra tifoserie Spezia e Napoli | cinque arresti - Zazoom Blog #taxi #Abusivi #NoUber - napolipiucom : De Laurentiis: 'Scontri la Spezia? bisogna fare come in Inghilterra con gli Hooligans. Siamo i pulcinella...'… - GiancarloPoli7 : RT @serinho2013: Da 48 a 80. Ieri arrestati 4 tifosi per gli scontri a La Spezia ( diversi Steward feriti) Di Maio se ci sei batti un colpo… - infoitsport : Scontri Spezia-Napoli, testimonianza tifoso: 'I tifosi napoletani sono arrivati con cappucci, ci -