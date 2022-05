Scenari impossibili | o sul perché in Italia nessun mondo è visibile

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022) In genere non prestiamo troppa attenzione alche ci circonda. No, non voglio affrontare il tema attualissimo e sacrosanto dei cambiamenti climatici, anche se a causa della pandemia, o della guerra Russo-Ucraina o di qualsiasi altro argomento occupi l’attualità potrebbe non sembrare così, ma i cambiamenti climatici sono davvero il tema di questi tempi, i Friday for Future presto torneranno centrali, è chiaro, ma non è di questo che voglio parlare. In questo momento sono più un Overcraft che un aereo, plano a pochi centimetri da terra, sfioro la superficie, per altro senza pretendere di toccaretipo di profondità. Parlo proprio del piccoloche ci circonda, senza neanche scomodare Gozzano. Certo, potrei buttare lì il fatto che finiamo spesso per darlo per scontato, tornando quindi al tema di come noi si stia da tempo ...