Scatta lo sciopero dei pescatori | Ora il blocco dei porti contro il caro gasolio

Advertising

abruzzoweb : LFOUNDRY: NON RINNOVATO CONTRATTO A 100 LAVORATORI SOMMINISTRATI, SCATTA LO SCIOPERO - infoitinterno : Incidente mortale a Marghera, scatta lo sciopero nei porti italiani - NoiAretini : Scatta lo sciopero dei prof al liceo Città di Piero - Agenparl : Comunicato stampa: GLS Ardeatina, al secondo giorno di sciopero scatta la solidarietà operaia: i corrieri si unisco… - Carlino_Reggio : 'Controlli da Grande Fratello' Alla Hce scatta lo sciopero -

The MediTelegraph

Così la rsa Uiltemp Abruzzo che ha indetto unodi tutto il personale somministrato per venerdì prossimo. 'E' ora di dire basta a chi non ascolta la voce dei lavoratori - prosegue la nota - , ...Per don Livio Graziano, 56 anni,l arresto: l ordine di custodia cautelare viene firmato ad ... Lo scorso dicembre don Graziano è uscito dal carcere in seguito a unodella fame e ora si ... Incidente mortale a Marghera, scatta lo sciopero nei porti italiani AVEZZANO – “Alla luce degli ultimi avvenimenti in LFoundry dove, a circa 100 lavoratori e lavoratrici in somministrazione da più di 36 mesi, è stato comunicato il non rinnovo contrattuale da fine magg ...Infine il ruolo degli ispettori portuali, in seno all'AdSP, deve essere rafforzato, incrementandone il numero e dotandoli di potere sanzionatorio così come vanno ampliate le risorse in capo ai nostri ...