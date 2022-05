Salvini rifugge il congresso e congela la Lega fino alle politiche

(Di mercoledì 25 maggio 2022) All’inizio era la pandemia. E siccome durò a lungo, si capì presto che l’alibi reggeva poco, visto che il partito più aperturista d’Italia, quello che voleva riportare la gente in discoteca, si app... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

malpensa24.it

Quanto allo "zar" del Cremlino, Zanda, non è nel suo stile, dall'uso di parole forti che ... estremisti e no vax fan di Putin e l'ambiguità die Berlusconi Intervista a Nichi Vendola: '...... non è un duello, né può essere ricondotto alla polarizzazione chela complessità. Ad ... uno dei primi provvedimenti del Ministro dell'Interno Matteoè stata la revoca della sua scorta, ... I rossobiancoverdi: convenienze parallele di Pd e FdI Il segretario continua a rinviare la conta nelle province e nelle regioni, così da rimandare il confronto nel partito. Con tanti saluti allo Statuto. Il leader nel bunker e quel timore per le faide in ...