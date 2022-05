Salvini: "Draghi faccia il contrario di quello che gli chiede Soros" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Scoppia il caso George Soros, dopo la lettera scritta dal discusso uomo di affari al Presidente del Consiglio Mario Draghi Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 25 maggio 2022) Scoppia il caso George, dopo la lettera scritta dal discusso uomo di affari al Presidente del Consiglio MarioSegui su affaritaliani.it

Advertising

CarloCalenda : Salvini racconta palle e non legge nulla. Da Ministro non si presentava in ufficio. Passa le giornate ad attaccare… - CarloCalenda : .?@EnricoLetta?, Salvini mette a rischio il Governo su UE tanto quanto Conte su Termovalorizzatore. Entrambi su arm… - ilfoglio_it : Draghi contro i Flintstones (Conte&Salvini). Il ddl Concorrenza si vota. Il caos 'indennizzo' di @carusocarmelo - Erica43581765 : ? Nessuna Correlazione. #GreenPass #Draghi #DraghiVattene #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose… - Erica43581765 : ? Nessuna Correlazione. #GreenPass #Draghi #DraghiVattene #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose… -