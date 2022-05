Salvador Ramos, il killer di bambini che sui social inviava foto di armi e confidava “piccoli segreti” (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Era un tipo silenzioso, non diceva molto e non socializzava con altri dipendenti», racconta il manager del fast food dove il 18enne lavorava Leggi su lastampa (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Era un tipo silenzioso, non diceva molto e nonizzava con altri dipendenti», racconta il manager del fast food dove il 18enne lavorava

Advertising

fattoquotidiano : 'Sparava a chiunque si trovava davanti, Appena entrato nella scuola ha iniziato a sparare a bambini, insegnanti, ch… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio della sparatoria nella scuola elementare a Uvalde in Texas. Il killer, identificato in Salva… - repubblica : Chi è Salvador Ramos, l'assassino di Uvalde: prima ha sparato alla nonna, poi la strage dei bambini - peppiniellopz : RT @2002MMAD0691: Terribile #strage negli #USA Entra in una scuola ed uccide 19 bambini! Un Paese occidentale che vorrebbe comandare il Mon… - Elisabe94838092 : RT @fattoquotidiano: Strage in Texas, chi sono i 19 bambini e le due insegnanti uccisi dal 18enne Salvador Ramos -