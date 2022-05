Salvador Ramos | chi è il killer della scuola in Texas | 18 anni | ex studente | ossessionato dalle armi e influenzato dalle teorie cospirative

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Si chiamava, aveva 18ed era stato un ex allievoRobb Elementary School di Uvalde, lain cui ieri ha ucciso 21 persone, di cui 18 bambini e tre adulti. Di lui si sa poco. Le uniche informazioni finora emerse sono state reperite dai social network. Come la foto postata venerdì, 20 maggio, nella quale compaiono due fucili semiautomatici. Probabilmente – stando a quanto affermano gli investigatori – il giovane aveva un’ossessione per le, dai mitragliatori alle munizioni. La dinamica violenta dei fatti lascia supporre – ma saranno le indagini a chiarirlo – chesia stato spinto da una volontà di potenza. Inoltre, è probabile che dietro la strage compiuta martedì ci sia una mentalità disturbata, in cui avranno avuto un ruolo ...

