Salvador Ramos, chi è il killer del Texas. Prima della strage ha sparato alla nonna. Sui social scrisse: «I ragazzi avranno paura» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un appassionato di armi. La sua pagina Instagram era un susseguirsi di foto di fucili d'assalto, pistole, caricatori, e di commenti inquietanti. Come quello riferito ai bambini, che devono avere... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un appassionato di armi. La sua pagina Instagram era un susseguirsi di foto di fucili d'assalto, pistole, caricatori, e di commenti inquietanti. Come quello riferito ai bambini, che devono avere...

Advertising

RaiNews : Un massacro insensato: Salvador Ramos è uscito di casa armato fino ai denti dopo aver mostrato su Instagram i fucili - repubblica : Chi è Salvador Ramos, l'assassino di Uvalde: prima ha sparato alla nonna, poi la strage dei bambini - fanpage : Salvador Ramos, uno studente di 18 anni, ha sparato e ucciso 14 bambini e un’insegnante in una scuola elementare in… - dracofelix : RT @repubblica: Texas, chi e' Salvador Ramos, l'assassino di Uvalde. Prima ha sparato alla nonna, poi la strage dei bambini a scuola https:… - RaffaelaPisano : RT @ImolaOggi: ??Strage in una scuola elementare in Texas: 19 bambini e due adulti sono stati uccisi dal 18enne Salvador Rolando Ramos http… -