Salute: 30% italiani non usa sale iodato, Iss contro fake news su tiroide (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos Salute) - "Un'adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la maggior parte delle patologie tiroidee", perché "lo iodio, contrariamente a quanto si crede, non si respira, ma si assume attraverso l'alimentazione". E non ci sono controindicazioni: "Tutti possono usare il sale iodato, anche le persone con patologie tiroidee". Sono alcune delle verità con cui l'Istituto superiore di sanità, insieme a società scientifiche e associazioni pazienti, ha deciso di smentire le false informazioni che sul tema tiroide viaggiano in Rete e via social. Ne è nato un decalogo anti-fake news diffuso in occasione della Settimana mondiale della tiroide (25-31 maggio). Il tema scelto per l'edizione 2022 è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Milano, 25 mag. (Adnkronos) - "Un'adeguata nutrizione iodica consente di prevenire la maggior parte delle patologiee", perché "lo iodio, contrariamente a quanto si crede, non si respira, ma si assume attraverso l'alimentazione". E non ci sonoindicazioni: "Tutti possono usare il, anche le persone con patologiee". Sono alcune delle verità con cui l'Istituto superiore di sanità, insieme a società scientifiche e associazioni pazienti, ha deciso di smentire le false informazioni che sul temaviaggiano in Rete e via social. Ne è nato un decalogo anti-diffuso in occasione della Settimana mondiale della(25-31 maggio). Il tema scelto per l'edizione 2022 è ...

