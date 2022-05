Salernitana, scatta il rinnovo automatico per Ribery ma il futuro è da scrivere (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Smaltita l’euforia per l’impresa compiuta, in casa Salernitana è tempo di pensare al futuro per non vivere il prossimo anno una stagione come quella da poco conclusasi. Il presidente Iervolino attende di definire il futuro del ds Sabatini e del tecnico Nicola, passaggi necessari per poi intervenire sulla rosa. La salvezza, intanto, ha portato un’altra certezza dopo il riscatto di Mikael. In virtù della clausola inserita nel contratto, è scattato in automatico il rinnovo per un’altra stagione di Franck Ribery. L’accordo tra il francese e la società granata scadrà dunque a giungo 2023. Nonostante la clausola, però, non è detto che l’ex giocatore di Bayern Monaco e Fiorentina calchi ancora il prato dell’Arechi il prossimo anno. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Smaltita l’euforia per l’impresa compiuta, in casaè tempo di pensare alper non vivere il prossimo anno una stagione come quella da poco conclusasi. Il presidente Iervolino attende di definire ildel ds Sabatini e del tecnico Nicola, passaggi necessari per poi intervenire sulla rosa. La salvezza, intanto, ha portato un’altra certezza dopo il riscatto di Mikael. In virtù della clausola inserita nel contratto, èto inilper un’altra stagione di Franck. L’accordo tra il francese e la società granata scadrà dunque a giungo 2023. Nonostante la clausola, però, non è detto che l’ex giocatore di Bayern Monaco e Fiorentina calchi ancora il prato dell’Arechi il prossimo anno. ...

