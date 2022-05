Salernitana | Nicola batte Pioli e si aggiudica la ‘Figurina d’Oro Panini’

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La salvezza all’ultima giornata conquista alla guida dellaè valsa a Davideil premio ‘Panini-The Coach Experience’. Il tecnico è risultato il più votato nel concorso via social tenutosi dallo scorso 25 aprile e per questo motivo verrà insignito della FigurinaPanini., che è riuscito a mantenere la squadra campana in Serie A nonostante tantissime difficoltà, può essere soddisfatto del risultato, dato che ha superato persino Stefanoin finale: la votazione infatti, strutturata con un tabellone a eliminazione diretta con 16 tecnici partecipanti, ha messo contro il mister dellacontro quello del Milan campione d’Italia, superato dacol 62 per cento delle preferenze dei ...

