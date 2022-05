Salernitana, il Giudice Sportivo chiude i Distinti per un turno per lancio di bottiglie e di un sediolino (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non solo Spezia e Napoli. Il Giudice Sportivo ha deciso di utilizzare il pugno di ferro anche con la Salernitana, per il comportamento dei suoi tifosi durante la gara con l’Udinese, nell’ultima giornata di campionato. Il club è punito con un turno di campionato con i Distinti privi di pubblico ed una multa. I suoi tifosi hanno lanciato in campo bottiglie di vetro, fumogeni, persino un sediolino. “Considerato che, nel corso della gara, si verificava da parte dei sostenitori della Soc. Salernitana, occupanti più settori dello stadio, un continuo lancio di fumogeni, bottiglie di vetro ed oggetti di varia natura, compreso un seggiolino, sia sul terreno sia nel recinto di gioco, oltre che in direzione degli Ufficiali di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non solo Spezia e Napoli. Ilha deciso di utilizzare il pugno di ferro anche con la, per il comportamento dei suoi tifosi durante la gara con l’Udinese, nell’ultima giornata di campionato. Il club è punito con undi campionato con iprivi di pubblico ed una multa. I suoi tifosi hanno lanciato in campodi vetro, fumogeni, persino un. “Considerato che, nel corso della gara, si verificava da parte dei sostenitori della Soc., occupanti più settori dello stadio, un continuodi fumogeni,di vetro ed oggetti di varia natura, compreso un seggiolino, sia sul terreno sia nel recinto di gioco, oltre che in direzione degli Ufficiali di ...

